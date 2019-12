Ridouan Taghi, meest gezochte crimineel van Nederland, opgepakt

Hij maakte zijn handen nooit zelf vuil. Dat liet hij aan anderen over. Ridouan Taghi, de meeste gezochte crimineel van Nederland, heeft wellicht verschillende moorden op zijn kerfstok. Afrekeningen in het milieu. Want wie hem iets in de weg legde, moest er aan. Nu is hij eindelijk opgepakt. Of de 100.000 euro beloning voor de gouden tip die naar zijn arrestatie leidde wordt uitbetaald, is niet duidelijk.

Taghi werd in Dubai gearresteerd, zo bevestigt het Openbaar Ministerie. Meer informatie willen politie en gerecht voorlopig niet kwijt. Wel waren er al langer vermoedens dat hij zich daar schuild hield.

De 41-jarige Taghi is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties.

Zo werd Derk Wiersum, advocaat van de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi en zijn kompaan Saïd Razzouki, eerder dit jaar doodgeschoten op straat.

Volgens het OM was de aanhouding te danken aan de inspanningen van de Nederlandse politie en de samenwerking met de politie in Dubai en de uitwisseling van informatie. “Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega’s en die in Dubai”, laat korpschef Erik Akerboom weten. Hij heeft zijn dank overgebracht aan zijn ambtgenoot in Dubai. “De arrestatie van T. is voor Nederland van groot belang. Met hun criminele activiteiten vormen T. en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat.”

Het Landelijk Parket heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het Openbaar Ministerie zegt dat de uitleveringsprocedure vermoedelijk enige tijd in beslag neemt.

Begonnen als kleine hasjdealer

Hij heeft bijnamen als ‘de Kleine’ en ‘Patron’ en is de meest gezochte crimineel van Nederland: Ridouan Taghi. Verondersteld kopstuk in de cocaïnehandel en verdacht van opdracht geven voor een reeks liquidaties.

Geboren in 1977 in Marokko geboren en verhuisde hij in 1980 met zijn familie naar Nederland. Daar begon hij als kleine hashdealer maar klom snel op tot een van de grootste harddrugsdealers van Nederland.

Wie hem iets in de weg legde, werd uit de weg geruimd.