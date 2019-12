Wordt er in jouw gezin in januari of begin februari een baby’tje verwacht? Dan is Het Nieuwsblad op zoek naar jou.

We willen graag 20 baby’s geboren in 2020 volgen, voor langere tijd. Heb jij interesse in dit unieke journalistieke project? Wil jij graag dat het leven van jouw kind op een bijzondere, originele manier wordt verteld en in beeld wordt gebracht?

Meld je dan hier aan of vraag meer info.