Clubs in nood willen stunten: Carlo Ancelotti en Alan Pardew op weg naar verrassende nieuwe bestemmingen

Het gonst van de geruchten in trainersland. Zo zouden Carlo Ancelotti (60) en Alan Pardew (58) na hun ontslag bij respectievelijk Napoli en West Brom op weg zijn naar nieuwe clubs.

Ancelotti werd na heel wat heisa en slechte resultaten bij de club van Dries Mertens aan de kant geschoven voor Gennaro Gattuso. De ervaren Italiaan, drievoudig Champions League-winnaar, werd meteen gelinkt aan Arsenal, maar is volgens Sky Sports op weg naar Everton. Ancelotti zou maandag in Liverpool geland zijn om er te spreken met de Toffees over een contract tot 2022.

Everton board have contacted Carlo Ancelotti. He’ll decide soon if accept or refuse this opportunity. Talks ongoing. ?? #EFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2019

Everton staat na zeventien speeldagen pas zestiende in de Premier League met 18 punten. Het ontsloeg Marco Silva en wordt momenteel geleid door Duncan Ferguson. Die maakte zich afgelopen weekend niet populair door de jonge Moise Kean te laten invallen en achttien minuten later weer te vervangen. Zogezegd om “tijd te rekken”.

In de voetsporen van McLaren

Alan Pardew zit al sinds 2 april 2018 zonder job. De Engelsman werd wereldwijd bekend toen hij een dansje deed tijdens de FA Cup-finale met Crystal Palace in 2016, op het moment dat de Eagles op voorsprong kwamen. Uiteindelijk verloren ze wel met 2-1 van Manchester United.

What better an excuse than to relive THAT Alan Pardew dance....https://t.co/XVsvTSTmFY #WBA #bbcfootball pic.twitter.com/RQg2nyKlVi — Match of the Day (@BBCMOTD) November 28, 2017

Bijna vier jaar later lijkt hij de tweede Engelse trainer in de Nederlandse Eredivisie te gaan worden, na Steve McLaren bij FC Twente. ADO Den Haag heeft namelijk zijn zinnen gezet op de komst van Pardew. Volgens Sky Sports was er al een gesprek tussen beide partijen en zou het gaan om een aanstelling voor de rest van het seizoen, nadat Martin Jol en Maurice Steijn afhaakten.

ADO beleeft een bijzonder moeilijk seizoen en staat na zeventien speeldagen op een voorlaatste plaats met 13 punten.