Na de oudejaarsnachtrellen van vorig jaar in Molenbeek: meer politie op straat en wat brandbaar is wordt zo veel mogelijk verwijderd

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Voor honderdduizenden euro’s schade, een apotheek geplunderd, auto’s in brand gestoken, brandweerlui bekogeld met stenen. Afgelopen oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek was er een om snel te vergeten en is vooral niet voor herhaling vatbaar. Burgmeester Catherine Moureaux (PS) heeft samen met de politie een actieplan klaar voor een veilige overgang van oud naar nieuw.

Een handvol relschoppers werd geïdentificeerd. Terwijl ze met tientallen waren. Jongeren die kort na nieuwjaar regelrechte raids uitvoerden op metrostations Riboucourt en Zwarte Vijvers en nadien alles wat ze op hun pad vonden vernielden of in brand staken. Daarbij onder meer een apotheek die letterlijk kort en klein werd geslagen en beroofd. Ook politie en brandweer werden aangevallen en met stenen bekogeld.

Kop van jut na de rellen: de politie. Tot grote frustratie van de agenten zelf.

Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) heeft maandagmiddag haar plan uit de doeken gedaan voor een vreedzame oudejaarsavond in haar gemeente dit keer. “Want wat er vorig jaar is gebeurd, mag zich niet meer herhalen”, zegt de burgemeester die zelf met vakantie was tijdens de rellen van vorig jaar.

Er zal dit jaar meer politie aanwezig zijn en alles wat kan vernield worden of in brand worden gestoken, zal zo veel mogelijk worden verwijderd.

LEES OOK. Vijf mensen opgepakt naar aanleiding van rellen oudejaarsnacht in Brussel

“Er zijn een heleboel vergaderingen voorafgegaan aan de planning die nu klaar is,” zegt Moureaux aan Bruzz “Met het preventieve aspect zijn we al een tijdje bezig. Met een sensibiliseringscampagne herinnerden we vuurwerkhandelaars er bijvoorbeeld aan het strikte reglement omtrent vuurwerkverkoop te respecteren. Ook is elke vorm van vuurwerk verboden in de publieke ruimte en zullen overtredingen streng worden bestraft.

Zaken die eventueel in brand gestoken kunnen worden, zullen worden verwijderd uit het straatbeeld. Zo zullen er bijvoorbeeld geen uitpuilende vuilnisbakken te zien zijn, zoals vorig jaar het geval was.

De politie zal massaal aanwezig zijn, maar niet zichtbaar. En er zijn intussen ook meer camera’s geïnstalleerd om alles in de gaten te houden.

Ook brandweer en ziekenwagens worden in stand-by gehouden voor het geval er zich toch ongeregeldheden zouden voordoen.

Vorig jaar waren er geen sproeiwagens in de buurt. Dit jaar zullen die wel klaar worden gehouden in de omgeving zodat ze snel kunnen ingezet worden als dat nodig is.