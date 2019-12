Is beruchte ‘spookvoetballer’ een écht spook? Nederlander ontsnapt uit gevangenis

Bernio Verhagen is weer op vrije voeten. De Nederlandse ‘spookvoetballer’ werd recent ontmaskerd, maar ontsnapte maandag uit een gevangenis in Denemarken. Verhagen wordt verdacht van mishandeling van zijn vriendin en diefstal.

De 25-jarige Verhagen zou tijdens een transport naar Holstebro zijn ontsnapt. Dat meldde de Deense politie op sociale media. Er wordt nog steeds gezocht naar de man.

Varetægtsfængslede Verhagen er kl. 1345 stukket af fra politiet i forbindelse med transport i Holstebro. Vi beder offentligheden om hjælp til at finde ham. Oplysninger til 114. #politidk pic.twitter.com/h3yR4thfPa — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 16, 2019

De Deense voetbalclub Viborg FF diende onlangs een strafrechtelijke klacht in tegen Verhagen. De 25-jarige Nederlander zou zich voorgedaan hebben als profvoetballer, maar dat in werkelijkheid helemaal niet zijn.

Verhagen arriveerde in oktober van dit jaar in Denemarken, maar hij werd snel van het trainingsveld gehaald wegens... een gebrek aan talent. Volgens de club werden ze in juli benaderd door een man die beweerde te werken voor managementbureau Stellar Group, dat onder andere Gareth Bale (Real) en Saul Niguez (Atlético) vertegenwoordigt. Volgens de man zou Verhagen in januari voor nogal wat centen naar China verkassen, maar zou hij tot die tijd ergens moeten spelen.

De Deense profclub gaf aan dat Verhagen werd vastgelegd zonder dat ze hem aan het werk gezien hadden. “Er is duidelijk sprake van fraude, waarbij waarschijnlijk meerdere mensen in verschillende landen zijn betrokken”, meldde Viborg.

Verhagen werd daarna gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin en diefstal.