Met dit eenvoudig maar briljant trucje heeft een vel cadeaupapier altijd de gepaste afmetingen: “Dit verandert alles!”

De kerstperiode staat voor de deur en dat betekent ook dat je heel wat cadeaupapier moet inslaan om alle pakjes in te kunnen pakken. Niet iedereen kan daar even goed mee uit de voeten en vooral inschatten hoe groot een vel inpakpapier moet zijn, kan een lastige opgave zijn. Dit eenvoudig maar briljant trucje maakt komaf met verfrommelde, te kleine vellen cadeaupapier dat in de prullenmand belandt of restjes die in de kast blijven liggen. Het regende dan ook lofbetuigingen en superlatieven op Twitter, waar bovenstaande video werd gedeeld.