Meer en meer studenten slikken Modafinil en dat is niet zonder gevaren, waarschuwen artsen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten waarschuwt studenten die Modafinil slikken om zich beter te concentreren tijdens de blok. De pillen kunnen gevaarlijk zijn: je riskeert onder meer depressies en eetstoornissen. Uit een onderzoek van het FAGG blijkt dat één op de 20 studenten stimulerende middelen gebruikt tijdens de blok.

De examens in januari komen eraan en dus zijn veel hogeschool- en universiteitsstudenten stilaan in blokmodus. Om geconcentreerd te blijven tijdens die lange periode gebruiken sommigen geneesmiddelen zoals rilatine. En sinds kort ook het middel Modafinil, meldt VTM Nieuws.

Modafinil is normaal gezien een geneesmiddel voor mensen met zware slaapstoornissen. Het is niet bewezen dat je je er beter kan door concentreren. Modafinil is niet te verkrijgen zonder doktersvoorschrift. En toch vind je het online heel snel terug. Op verschillende websites kan je het gewoon bestellen en thuis laten leveren.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen merkt dat het gebruik van Modafinil als pepmiddel stijgt. De douane onderschepte vorig jaar 57 illegale pakketten met het geneesmiddel, weet VTM Nieuws.

Een gevaarlijke trend, zeggen artsen. Want als we de bijsluiter lezen, zijn de mogelijke risico’s niet te onderschatten: Naast misselijkheid, buikpijn en een wazig zicht, kan je er depressief van worden, angstaanvallen krijgen. In combinatie met alcohol kan het tot gevaarlijke toestanden leiden.

Studieprestaties verbeteren met pillen

Het FAGG bevroeg meer dan 12.000 Franstalige universiteitsstudenten over het gebruik van stimulerende geneesmiddelen. Hieruit blijkt dat 5 % van deze studenten stimulerende geneesmiddelen gebruikt in de hoop hun studieprestaties te verbeteren zonder dat het gaat om een medisch gebruik.

