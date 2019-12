Italiaanse voetbalbond gaat zwaar de mist in met campagne tegen racisme: “In het begin waren we allemaal apen”

Het is al lang geen geheim meer dat het Italiaanse voetbal een probleem heeft als het op racisme aankomt. Vraag dat maar eens aan Romelu Lukaku en Mario Balotelli, die er dit seizoen nog slachtoffer van waren. Maar de aanpak ervan door de Italiaanse voetbalbond helpt niet. Integendeel.

Na verschillende incidenten met voetballers met een donkere huidskleur en de heisa rond de ‘Black Friday’-voorpagina van Corriere dello Sport kwam de ‘Lega’ maandag met een aantal initiatieven op de proppen in de strijd tegen racisme in de Serie A. Zoals dat elke club een afgevaardigde krijgt in een soort “antiracismeteam”. Zitten daar onder anderen in: Kevin Prince Boateng (Fiorentina), Sofyan Amrabat (Verona), Danilo D’Ambrosio (Inter), Blaise Matuidi (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Gervinho (Parma) en Stefano Okaka (Udinese)

De meeste aandacht ging echter naar de kunstwerken van Simone Fugazzotto. Die staat bekend voor het gebruik van apen in al zijn werken en dus gebruikte hij deze ook voor de campagne tegen racisme van de Italiaanse bond. Opmerkelijk, want apengeluiden aan het adres van zware spelers zijn een gigantisch probleem in de Italiaanse voetbalstadions.

De reacties op sociale media waren dan ook héél negatief:

“Allemaal apen”

De ‘Lega’ en de kunstenaar in kwestie verdedigden zich meteen. “Simone’s kunstwerken geven de waarden van fair play en tolerantie weer”, aldus general manager Luigi De Siervo. “Ze zullen dan ook blijven hangen in ons hoofdkwartier. We geven een sterk antwoord op vooroordelen. We beseffen dat racisme een complex probleem is, maar we vechten ertegen op verschillende fronten. Daarmee willen we de plaag die onze mooi sport bedreigd overwinnen.”

De werken zouden gemaakt zijn voor de bekerpartij tussen Lazio, een club met een beruchte extreemrechtse aanhang, en Atalanta. “Ik schilder apen als een metafoor voor mensen”, reageerde Fugazzotto. “We draaien het concept dus in de richting van de racisten, omdat we allemaal apen waren in het begin. Dus ik heb een Westerse, Aziatische en zware aap geschilderd.”

Bij de Italiaanse voetbalbond zijn ze zich dus van geen kwaad bewust...

