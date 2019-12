Stotteren op tv, dat was voor Zeger de grootste uitdaging van ‘Kamp Waes’

Deurne -

Met een rugzak van meer dan twintig kilo acht kilometer lopen, in het pikdonker een onmogelijke dropping tot een goed einde brengen of drie minuten lang standhouden in de ring tegen een vechtsportinstructeur. De uitdagingen in ‘Kamp Waes’, waarin burgers een opleiding van de Special Forces volgen, zijn loodzwaar. Maar voor marketingstudent Zeger van Noten (23) uit Deurne verbleken die uitdagingen bij zijn persoonlijke opdracht: zich op televisie outen als stotteraar.