Vincent Mannaert ziet kansen in Europa League: “Dit is niet het grootste Manchester United”

Club Brugge-manager Vincent Mannaert gelooft dat Club Brugge in februari een vuist kan maken tegen Manchester United. “Er zit niet altijd een constante in hun prestaties. Daar ligt misschien een kans voor ons”, zei hij aan “De Tribune” op Radio 1.

Voor Vincent Mannaert lijkt het “alsof de Champions League blijft duren”. “Het is lang geleden dat een Belgische ploeg in één seizoen clubs als Paris Saint-Germain, Real Madrid en Manchester United thuis heeft kunnen ontvangen. Bovendien houdt Club Brugge van de Engelse sfeer, mede door onze historiek van Europese finales tegen Liverpool. Het is een prachtige affiche en er zijn ook sportief perspectieven. Want dit is niet het grootste Manchester United.”

Sinds het vertrek van Alex Ferguson heeft Manchester United het moeilijk om mee te strijden voor de titel in Engeland. “Dit seizoen gaat het beter en jongeren als Marcus Rashford zijn wereldtoppers”, zegt Mannaert. “Maar je ziet nog geen constante in de prestaties en daar ligt misschien een kans voor ons.”

“Efficiëntie is ons grootste werkpunt”

Want Club Brugge heeft in de Champions League getoond dat het ook tegen de grote ploegen competitief is. “In Madrid en in Parijs hebben we meegevoetbald. Persoonlijk vond ik onze wedstrijd in Parijs onze beste match. Daar hebben we laten zien dat we kunnen meevoetballen met de grote ploegen. Het is een stap vooruit die we dit seizoen hebben gezet, en waarop we kunnen bouwen tegen Manchester United.”

Voorwaarde is wel dat de efficiëntie omhoog gaat, zei Mannaert nog op Radio 1. “Het gebrek aan scherpte in de zestien meter is het grootste verschil met de topploegen. Efficiëntie is ons grootste werkpunt en zal ook belangrijk zijn in onze voorbereiding op de wedstrijden tegen Manchester United.”

