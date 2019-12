Geert Beullens fietst, verkleed als Leopold, naar Congo om sorry te zeggen voor de kolonisatie

Performer Geert Beullens, die onder andere het typetje BDW vertolkt, wil begin 2021 naar Congo fietsen verkleed als Leopold II om zich te excuseren voor de kolonisatie.

De fietsroute is al uitgestippeld, begin 2021 zal Geert Beullens van de Entrepot du Congo in Antwerpen in acht maanden tijd tot in Kinshasa fietsen. Zijn doel: in naam van ons land excuses aanbieden aan Congo voor de kolonialisering. “Ik heb me lang afgevraagd of het iets zou uitmaken als de Belgen sorry zouden zeggen. En aangezien de koninklijke familie zich nooit officieel verontschuldigd heeft, zal ik het maar doen.”

Een lastige tocht wordt het zeker, maar Beullens neemt zijn tijd. “Volgens ervaren fietsers zou ik een half jaar moeten rekenen, maar ik heb mezelf twee maanden meer tijd gegeven. Eens we in Congo zijn wil ik enkele belangrijke plekken van de kolonisatie bezoeken. Ook mijn geboortedorp staat op de planning, want daar ben ik sinds mijn jeugd niet meer geweest.”

Het project zal gefilmd worden om er vervolgens een docureeks van te maken. Er zouden ook een theatervoorstelling en een fotoreeks moeten komen. “Ik wil aantonen dat het kolonialisme ook op een andere manier kan benaderd worden, vanuit een humoristisch perspectief.”