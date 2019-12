Dringend gezocht bij Anderlecht: een linksback

Een knelpuntberoep bij Anderlecht: linksachter. Dewaele viel zwaar door de mand tegen Standard, Cobbaut is beter centraal en Sardella is lichtgeblesseerd. Wie lost het probleem donderdag op tegen Club Brugge in een match op leven en dood? Toch maar Cobbaut? Paars-wit zoekt alvast hard naar een nieuwe linksback.