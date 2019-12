Rusthuis vervangt bingomiddag door optreden mannelijke strippers

Een accordeonist die liedjes brengt uit lang vervlogen tijden op maandag, twee bingomiddagen op dinsdag en donderdag, kaarten op woensdag, een kwis op vrijdag… De directrice van rusthuis Le Jardin des Orchidées in het Franse La Farlède wilde haar gasten eens iets anders aanbieden, eens verrassen. En het werd een succes. De voornamelijk vrouwelijke bejaarden gingen helemaal uit de bol toen drie ingehuurde strippers hun ding deden in de polyvalente zaal.

De directrice van een luxe rust- en verzorgingstehuis in het Zuid-Franse La Farlède, nabij Toulon, wilde naar het einde van het jaar toe eens wat anders voor de voornamelijk vrouwelijke bewoonsters van het residentiële rusthuis. Iedereen kon zelf ideeën geven, maar het was uiteindelijk het idee van directrice Murielle Moni zelf dat het haalde.

Eerst was er nog wat commotie toen bleek dat de populaire bingomiddag plots van het programma was geschrapt. In de plaats stond er een verrassing op het programma. En wat voor eentje.

De Gentlemen Chippendales, een trio ingehuurde mannen met gebruinde torso’s en minuscule slipjes aan, hadden moeite om de oude bevende handen van hun lichaam te houden. Want de bejaarden gingen helemaal uit de bol en grepen waar ze konden. “Het was lang geleden dat er zo gegibberd werd”, zegt directrice Murielle Moni.

De directrice kwam op het idee door een initiatief in het Verenigd Koninkrijk, zegt ze. Op verzoek van een jarige bewoonster kwamen daar vorig jaar enkele mannelijke strippers naar het rusthuis om eenmalig de maaltijden te serveren. Niet in smoking maar enkel met een shortje aan. Maanden later werd er nog altijd over gepraat.

De directrice van het Franse rusthuis wist niet goed wat ze er van moest verwachten en was best zenuwachtig voor negatieve reacties. Maar die kwamen er niet. Integendeel, ze kreeg al verschillende vragen om vaker dit soort activiteiten te organiseren.

Verjaardagen worden altijd uitvoerig gevierd in Le Jardin des Orchidées, een rusthuis voor rijken. Meestal wordt het favoriete gerecht van de jarige dan geserveerd. Een vrouw die volgende jaar honderd wordt, boekte de Gentleman Chippendales al voor haar verjaardagsfeestje.