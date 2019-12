Kinderen sterven voor onze gsm. Zijn Apple en co. dan mee schuldig?

De techreuzen Apple, Google, Tesla, Microsoft en Dell zijn voor de rechter gedaagd voor hun betrokkenheid bij de dood van verschillende kinderen in Congo. Alle vijf zouden ze op de hoogte geweest zijn van kinderarbeid en andere wantoestanden in de mijnen waar ze hun grondstoffen ­halen om lithium­batterijen te maken.

Veertien Congolese families spannen een nu al historische rechtszaak aan tegen ’s werelds grootste technologiebedrijven, schrijft de Britse krant The Guardian. Hun kinderen zijn gestorven of ernstig gewond geraakt tijdens de zoektocht naar kobalt, de grondstof die nodig is voor oplaadbare lithiumbatterijen en zo smartphones, laptops of elektrische auto’s van stroom voorziet.

Zo zou een van de kinderen gedwongen zijn geweest om werk te zoeken in een mijn nadat zijn ouders de lessen op school niet langer konden betalen. Het jongetje werd levend begraven toen een tunnel instortte. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.

Een ander kind was negen jaar oud toen het voor het eerst naar kobalt moest delven, maar daar nog geen dollar per dag mee verdiende. Toen de jongen in een mijnschacht viel, werd hij aan zijn lot overgelaten. Pas nadat zijn ouders van het ongeluk hoorden en hem kwamen zoeken, kon hij worden gered. Vandaag is hij nog steeds verlamd vanaf de borst.

Al langer onder vuur

De mensenrechtenorganisatie International Rights Advocates, die de ­families vertegenwoordigt, eist nu van de technologiereuzen een schadevergoeding wegens dwangarbeid, oneigenlijke verrijking en nalatig ­toezicht. Ook zouden Apple, Google, Microsoft, Dell en Tesla een fonds moeten oprichten om de medische kosten van toekomstige slachtoffers te vergoeden.

Nochtans kopen deze bedrijven het gewonnen kobalt niet rechtstreeks aan. De trafiek verloopt via mijnbouwbedrijven als het Zwitserse ­Glenocore, dat heel wat van de betrokken sites beheert en wereldwijd kobalt levert, onder meer aan het Belgische Umicore. De advocaten vinden de rol van Apple en co. echter niet verwaarloosbaar. Volgens hen zijn deze bedrijven zeer goed op de hoogte van de werkomstandigheden, de kinderarbeid, de milieuvervuiling en het gebrek aan medische zorg.

De bedrijven liggen al langer onder vuur voor de wantoestanden in de kobaltmijnen. Zo bracht Amnesty International de problematiek al in kaart in 2016. Het probleem werd de laatste jaren ook steeds groter door het stijgend gebruik van smartphones en elektrische wagens. Daarvoor is steeds meer kobalt nodig: de vraag ernaar is de afgelopen vijf jaar zelfs verdrievoudigd. Meer dan 60 procent van de grondstof komt uit de Democratische Republiek Congo.

De rechtszaak zal plaatsvinden in Washington, waar een rechter zal oordelen in welke mate Apple, Google, Dell, Microsoft en Tesla kennis hebben van de drama’s in de mijnen.