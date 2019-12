Getest bij Club, genegeerd door Anderlecht en geprezen door Kakà: dit moet u weten over Zulte Waregem-revelatie Cyle Larin

Geen speler die meer minuten maakte bij Zulte Waregem dan targetspits Cyle Larin (24). Geen speler ook die tot nu toe zo belangrijk bleek voor Essevee als de zomeraanwinst. Staan de clubs straks in de rij staan voor de huurling van Besiktas? Voor een tweede keer dan, want ons land is de Canadees al jaren bekend. Cyle Larin in een hattrick van weetjes.