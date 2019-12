Hij ging voor de negende keer trouwen, maar nu blaast Ron het huwelijk op het laatste nippertje af

De Brit Ron Sheppard (71), ook bekend als ‘Lord of The Wedding Rings’ in Engeland, ging binnenkort voor de negende keer trouwen. Maar de man die het vaakst trouwde heeft zijn verloving met de veertig jaar jongere Rose Hans (30) afgezegd via e-mail omdat het naar eigen zeggen ‘niet goed aanvoelde’.

Ze hadden elkaar nog nooit ontmoet maar Lothario Ron Sheppard en de Amerikaanse Rose Hans hadden een jaar lang een romance. De gepensioneerde entertainmentmanager hoopte in het huwelijksbootje te stappen met de Amerikaanse nadat ze haar opleiding verpleegkunde zou afgerond hebben in Ghana. Maar nu laat de man weten dat hij de stekker uit de huwelijksplannen heeft getrokken en hij het via e-mail uitmaakte met zijn veertig jaar jongere vriendin.

Geen smeekbede

“We zouden elkaar vrijdag voor de eerste keer ontmoeten. Maar het voelde niet juist aan, ik hield niet echt van haar”, vertelt hij aan de Britse pers. Een lang antwoord op zijn e-mail kreeg hij niet: “Ze was natuurlijk van streek maar een echte smeekbede kreeg ik niet. Ze zei enkel dat ze niet kon bellen omdat ze in Ghana zat”, aldus de man.

Nu zijn negende huwelijk niet doorgaat heeft de Brit gezegd dat hij van plan is een boek te schrijven, aangezien hij toch wat ‘ervaring’ heeft. Sheppard stapte in 1966 voor het eerst in het huwelijksbootje en trouwde intussen al acht keer. Zijn langste huwelijk duurde dertien jaar, zijn kortste tien maanden. De man heeft intussen ook acht kinderen.