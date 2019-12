Het bewijs is er: voetbal is een schaaksport, tot frustratie van ruim 7 miljoen fanatiekelingen

Wie het Engelse voetbal van dichtbij volgt, kent ongetwijfeld ‘Fantasy Premier League’. Dat is het officiële voetbalspel van de Britse eerste klasse, de ‘Megascore’ van de Premier League zeg maar, en wordt door meer dan 7 miljoen mensen gespeeld. En aan de leiding staat momenteel… een schaker.

Niemand minder dan wereldkampioen Magnus Carlsen leidt momenteel de dans. De 29-jarige Noorse grootmeester nam afgelopen weekend de eerste positie over dankzij een team met onder andere Sadio Mané (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester) en de verrassende John Lundstram (Sheffield United).

Carlsen is een fervent speler van ‘Fantasy Premier League’ en bereikte in het seizoen 2017-2018 zijn voorlopig beste eindrangschikking: 2.397ste. Deze campagne is de Noor echter in bloedvorm. Eind oktober kwam hij voor het eerst de top 100 binnen en de voorbije drie weken stond hij in de top tien naast onder andere ex-Liverpoolspeler Nick Tanner.

Het succes van zondag, mede dankzij de twee goals van Mo Salah tegen Watford, deed Carlsen meteen zijn Twitter-informatie aanpassen. Zijn geheim? “Stats en buikgevoel, zoals de meesten.”