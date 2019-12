Franse profliga sluit stadion Saint-Étienne na “massaal gebruik” vuurwerk

Saint-Étienne moet voorlopig zijn Ligue 1-wedstrijden in het Geoffroy-Guichard-stadion achter gesloten deuren spelen nadat zijn supporters zondag heel wat vuurwerk afstaken in de met 0-4 verloren match tegen PSG. Dat heeft de Franse profliga (LFP) maandag aangekondigd.

De LFP nam de maatregel in afwachting van verder onderzoek naar “het massaal gebruik en het werpen van pyrotechnisch materiaal” tijdens de wedstrijd. Het is niet duidelijk wanneer dit onderzoek afgerond wordt. Saint-Étienne speelt nog één uitwedstrijd tegen Straatsburg voor de winterstop. De volgende thuismatch is op 11 januari voorzien tegen Nantes. Als het team van Claude Puel woensdag Nîmes uitschakelt, kan het op 7 of 8 januari nog thuis spelen in de kwartfinales van de Ligabeker.

Na de 4-0 van Mbappé staken de supporters van Saint-Étienne zondag in de Kop Nord bijzonder veel vuurwerk af, dit naar verluidt om de 20e verjaardag van ‘L’Avant-Garde’ te vieren. Dat is een groep beruchte ultra’s van de Franse club.