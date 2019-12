Drama voor Radja Nainggolan en Cagliari, Leandro Trossard toont zijn traptechniek tegen Christian Benteke

Maandagavond stonden twee Belgisch getinte affiches op het programma in het buitenland. Radja Nainggolan, Leandro Trossard en Christian Benteke kwamen daarbij in actie.

Voor ‘Il Ninja’ werd het spijtig genoeg een drama. Nainggolan speelde alweer een sterke wedstrijd en zag Cagliari op voorsprong komen tegen Lazio via Giovanni Simeone.

GOAL | Daar is Simeone met het eerste doelpunt van de wedstrijd. ??



1??-0?? #CagliariLazio ???? pic.twitter.com/cnmlSX7lim — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2019

De club uit Sardinië leek de drie punten binnen te hebben, maar in de extra tijd liep het mis. Eerst Luis Albert en dan Felipe Caicedo zorgden in extremis voor de 1-2, waardoor de Romeinen stevig derde blijven in de Serie A op amper drie punten van Juventus en Inter. Cagliari blijft wel knap vijfde.

GOOOAL | Luis Alberto maakt gelijk in de toegevoegde tijd! ??



1??-1?? #CagliariLazio ???? pic.twitter.com/8tRlLqqu52 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2019

GOOOOAL | Wat een ommekeer van formaat! Lazio wint de wedstrijd dankzij Caicedo! ??



1??-2?? #CagliariLazio ???? pic.twitter.com/TVUrPMUFNl — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 16, 2019

In Engeland speelden Crystal Palace en Brighton 1-1 gelijk. Trossard lag bij de bezoekers aan de basis van het openingsdoelpunt van Neal Maupay. De Rode Duivel trapte een lange bal in één keer perfect voor doel. Van een stevig potje techniek gesproken! In het slot scoorde Wilfried Zaha de gelijkmaker voor de Eagles, waar Benteke de hele wedstrijd tussen de lijnen stond.