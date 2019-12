“AA Gent en Club Brugge hebben 30 procent kans om zich te kwalificeren, met revanche als brandstof”

We zeggen niet dat AA Gent en Club Brugge zich moeten kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League. De Grand Canyon in financiële mogelijkheden speelt immers ook daar. Maar een revanche voor de bolwassingen uit 2009 (1-7 tegen AS Roma) en 2015 (0-4 tegen Manchester United) zijn de Belgische overwinteraars het publiek wel verschuldigd. Kansloos zijn ze niet.