Vande Lanotte en co. krijgen rapport over fiscale voordelen niet tijdig klaar: “Voorstellen zijn belachelijk, ongepast en onaanvaardbaar”

Vanmiddag wordt tijdens de algemene vergadering van de Pro League onder andere het fiscaal en sociaal gunstregime in het voetbal besproken. Normaal gezien zou een expertengroep zijn rapport komen toelichten, maar dat is niet tijdig klaar geraakt.

LEES OOK (N+). In hele discussie over RSZ- en fiscale voordelen voor de sport werden waarheid en fictie door elkaar gehaald: wij deden een factcheck

Eind vorige maand stelde de Pro League een groep van experten aan, bestaande uit fiscalist Michel Maus, minister van Staat Johan Vande Lanotte en ex-basketter Thomas Van Den Spiegel (Flanders Classics). Die moest een actieplan opstellen dat niet alleen ging over RSZ en bedrijfsvoorheffing, maar ook over de pensioenen van de sporters, de problemen met de makelaars en de fiscale fraude.

Anderhalve week geleden kwam Vande Lanotte al een tipje van de sluier lichten op een parlementair overleg. Hij wil de lonen ongemoeid laten, maar het geld elders gaan zoeken. Zo pleitte hij voor RSZ-bijdragen of taksen op de Europese en transferinkomsten. Verder wilde hij de makelaars belasten bij de spelers als een voordeel alle aard – wat nu eigenlijk zou moeten gebeuren. Tot slot zou er dan ook nog een twintigtal miljoen euro moeten gezocht worden in de goksector. “Belachelijk, ongepast en onaanvaardbaar”, noemden enkele aanwezigen de voorstellen van de sp.a’er. Is dat de reden dat de voorstelling van het rapport nu is uitgesteld?

Nog op de bomvolle agenda van de algemene vergadering: de bekrachtiging van de teksten rond het clearinghouse, dat alle geldstromen bij transfers moet gaan controleren. Als alles goed gaat, kan het clearinghouse operationeel zijn in de zomer van 2020. Verder worden ook de mediarechten besproken. Om die collectief te verkopen, is unanimiteit nodig en die is er op basis van de huidige verdeelsleutel niet. Er zal ook wat meer uitleg gegeven worden over de studie die Deloitte gedaan heeft naar een BeNeLiga. Tot slot wordt er beslist over hogere boetes in het KBVB-reglement wanneer supporters pyrotechnisch materiaal afsteken in de tribunes. De disciplinaire maximumboete bedraagt nu 5.000 euro.

Dedecker komt met voorstel

Foto: Photo News

Een opmerkelijke aanwezige anderhalve week geleden tijdens het overleg tussen de politieke partijen over de fiscale en RSZ-voordelen in de sport was Jean-Marie Dedecker, die als onafhankelijke zetelt in het federaal parlement. “Ik vind ook dat er iets moet gebeuren aan deze fiscale voordelen”, zegt Dedeceker. “Ik schrijf momenteel een eigen wetsvoorstel, dat over twee weken klaar moet zijn. Ik pleit voor een RSZ-systeem zoals dat momenteel voor zelfstandigen geldt, met een plafond waarboven er geen bijdragen meer moeten ­betaald worden.” Zijn voorstel zal naast dat van de andere partijen gelegd worden. In januari wordt er in de commissie verder gewerkt, met als ­basis het Sp.a-voorstel dat al ingediend is. Er zullen heel wat experts de revue passeren. Het is nog altijd de bedoeling om tegen de zomer van ­volgend jaar een nieuwe regeling klaar te hebben.