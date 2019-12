Mousa Dembélé: “Ik informeer eerst de bondscoach over stoppen als Rode Duivel”

Zoals al eerder meegegeven, stopt Mousa Dembélé als Rode Duivel. De 32-jarige middenvelder van het Chinese Guangzhou R&F heeft het echter nog altijd niet aan de bondscoach verteld.

“Toen ik naar China ben gegaan, heb ik met de bondscoach afgesproken om af te zeggen”, verklaarde hij aan Sporza. “Hij vroeg me om te wachten en om na mijn eerste seizoen een beslissing te nemen. Ik zal die beslissing eerst aan de coach melden voor ik uitspraken doe in de media. Ik hoorde dat Marouane Fellaini misschien terugkeert, maar iedereen heeft zijn situatie. Of het EK me kan verleiden? Mijn beslissing gaat over heel andere zaken. Over fysiek, familiaal, alles een beetje.”