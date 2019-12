CLUBNIEUWS. Nacer Chadli mikt op Club Brugge, Antwerp wil middenvelder van Moeskroen

De ziekenboeg van Anderlecht zit goed vol, maar paars-wit hoopt wel op Nacer Chadli te recupereren voor de bekerclash. Antwerp heeft dan weer zijn zinnen gezet op een speler van Moeskroen, terwijl Standard met twee zorgenkinderen zit. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

ANDERLECHT. Huurspelers zorgen voor kopzorgen, Chadli donderdag fit?

Zoals wel vaker kwam Marc Coucke op maandag naar Neerpede. De voorzitter kwam de pols voelen net voor de kwartfinale tegen Club Brugge. Op het veld trainden wel alleen de spelers die niet meededen tegen Standard. Kompany en Chadli dreven het tempo op en ook Vlap en Bakkali deden mee. Chadli mikt op de bekermatch.

De sfeer tegen Club Brugge zal top zijn. Er zijn al 16.000 tickets verkocht en de overige 3.000 gaan normaal tegen donderdag nog de deur uit.

Binnen revalideerden nog een aantal spelers. Nasri (spierscheur) en Dimata (kraakbeenletsel) doken de fitnesszaal in, terwijl Gerkens nog herstelt van een voetblessure. Zij zullen voor januari niet spelen.

RSCA heeft ook kopzorgen over verhuurde spelers. Sanneh wil weg bij het Turkse Göztepe wegens een gebrek aan speelminuten. Lawrence moet in België geopereerd worden aan zijn meniscus. De Welshman is uitgeleend aan Sankt-Pauli, maar sukkelde daar met de knie. Hij is zes weken out. Beter nieuws is dat Maccabi Haifa de overbodige Saief wil overnemen op huurbasis.

CLUB BRUGGE. Tickets Europa League pas vanaf 13 januari te koop

De ticketverkoop voor het duel tegen Manchester United in de 1/16de finales van de Europa League start pas op 13 januari 2020. Het gaat om een voorrangsperiode voor abonnees die loopt tot 7 februari. Aangezien Club Brugge over meer dan 24.000 abonnees beschikt, zullen de beschikbare tickets na de start van de voorrangsperiode waarschijnlijk beperkt zijn.

ANTWERP. Boya in beeld

Frank Boya (23) is in beeld bij Antwerp. De defensieve middenvelder van Moeskroen genoot in de zomer al interesse van de Great Old en hij staat nog altijd op het lijstje. De Kameroener is in juni einde contract en gratis op te pikken, maar er zullen gezien zijn goeie prestaties wel een pak clubs interesse tonen. Wie in januari al durft toe te slaan, kan hem misschien vroegtijdig binnenhalen. Dan moet er echter ook betaald worden aan Moeskroen en Les Hurlus zijn niet van plan om hem voor een paar 100.000 euro’s laten gaan. Afwachten hoe het dossier evolueert.

Foto: Photo News

Intussen bij Antwerp is Steven Defour nog altijd out. De middenvelder, die nog wat last heeft van de onderrug en een aangepast programma volgt, geeft dus ook verstek voor de bekermatch van morgen op Standard. Het maakt ook de match van zondag op STVV moeilijk, en dan schiet er in 2019 nog maar eentje over: op 27 december tegen Anderlecht.

De Great Old hoopt zich morgen na 90 minuten te plaatsen voor de halve finales van de beker, maar zo eenvoudig is dat niet op Standard. Bölöni nam het zekere voor het onzekere en liet zijn spelers al even op penalty’s trainen. In de vorige ronde tegen Genk kwam het al tot een strafschoppenreeks en troffen Re-faelov, Buta, Juklerod en Mbokani raak. Hoedt was de enige die miste. Quirynen (ziek) is out, ook voor komend weekend op STVV. Miyoshi hervat deze week de looptrainingen.

STANDARD. Cavanda dreigt met contractbreuk

Volgens RTBF wil Cavanda zijn contract bij Standard opzeggen als hij niet opnieuw wordt opgenomen in de A-kern. Ook Orlando Sa mag niet meetrainen.

Voor de kwartfinales in de beker van woensdag (20.45 uur) tegen Antwerp zijn er tot dusver 11.000 tickets verkocht. Uitsupporters inbegrepen. Over de ernst van de blessure van Samuel Bastien (foto) wordt er dinsdag pas duidelijkheid verwacht. Antwerp traint een dag voor de match speciaal achter gesloten deuren.

* Oostendeonderhandelt met een Braziliaanse club – wellicht Athletico Paranaense – over een wintertransfer van Fernando Canesin.

* Morgen beslist STVV over zijn technische staf.

* Volgens Bild volgt Genk Elvis Rexh­becaj (22) van Wolfsburg als vervanger voor Berge.

* Nader Ghandri ruilt Antwerp voor Westerlo.

* De U21-match tussen W.-Beveren en Moeskroen werd stopgezet na een botsing tussen drie Moeskroen-spelers. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis.