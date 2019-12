Boya nog in beeld bij Antwerp, Defour nog out

De Kameroener is in juni einde contract en gratis op te pikken, maar er zullen gezien zijn goeie prestaties wel een pak clubs interesse tonen. Wie in januari al durft toe te slaan, kan hem misschien vroegtijdig binnenhalen. Dan moet er echter ook betaald worden aan Moeskroen en Les Hurlus zijn niet van plan om hem voor een paar 100.000 euro laten gaan. Afwachten hoe het dossier evolueert.

Intussen bij Antwerp is Steven Defour nog altijd out. De middenvelder, die nog wat last heeft van de onderrug en een aangepast programma volgt, geeft dus ook verstek voor de bekermatch van morgen op Standard. Het maakt ook de match van zondag op STVV moeilijk, en dan schiet er in 2019 nog maar eentje over: op 27 december tegen Anderlecht.