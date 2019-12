Verschaeren fit voor Play-off 1… Euh, de play-offs

Of Yari Verschaeren de vreselijke beelden vanop Standard heeft bekeken, weten we niet. We weten wel dat hij heeft afgezien van de pijn en dat zijn enkel vandaag nog zwaar gezwollen was. De MRI-scan vindt daarom pas morgen plaats, maar de dokters zijn al behoorlijk zeker van de diagnose. De enkelligamenten zijn gescheurd en de revalidatie zal zo’n twee maanden duren. In maart moet de dribbelaar weer fit zijn en dan kan hij nog deelnemen aan Play-off 1.

Nu ja, de voorwaarde is dan wel dat Anderlecht Play-off 1 haalt en dat is een ander paar mouwen. Yari Verschaeren won vandaag wel de Prijs Dominique D’Onofrio, een trofee die de beste debutant van het afgelopen jaar bekroont. Helaas kon Yari die beker niet zelf gaan ophalen. Ten eerste kon hij niet zelf met de auto rijden – teammanager Tom Colpaert was zijn chauffeur. Ten tweede was hij nog te onhandig met zijn krukken en was zijn rechtervoet nog te zwaar ingepakt. Anderlecht stuurde jeugddirecteur Jean Kindermans om de prijs in ontvangst te nemen.(jug, vgn)