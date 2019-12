DEME laat opvallend onderhoudsschip voor windmolenparken bouwen

De Belgische baggeraar DEME investeert in een eerste service operation vessel: een vaartuig dat speciaal is ontworpen voor het onderhoud van windmolenparken op zee.

De ontwerpers speelden voor het nieuwe schip leentjebuur bij de technologie van watervliegtuigen en catamarans. Het zogeheten ‘SWATH’-ontwerp – wat staat voor Small Waterplane Area Twin Hull – beperkt de impact van de golven op de bewegingen van het 60 meter lange vaartuig bij het naderen van de windturbines. De bemanning zal via een bewegingsgecompenseerde loopbrug veilig kunnen overstappen van het schip op de windmolen bij golfhoogten tot 2,5 meter. Zo kunnen de onderhoudsploegen ook op een woelige zee aan de slag.

Het vaartuig moet in 2021 klaar zijn. Het zal door Siemens Gamesa Renewable Energy worden gecharterd in het kader van een onderhoudsovereenkomst voor de Belgische offshore windmolenparken Rentel, Mermaid en Seastar. Hoeveel geld met de investering gemoeid is, werd niet bekendgemaakt. (krs, blg)