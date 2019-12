Gebied zo groot als België al in de as, en nog zijn bosbranden niet onder controle

De hevige bosbranden in het oosten van Australië raken maar niet onder controle. Al meer dan 2,7 miljoen hectare land is in de as gelegd, of bijna de oppervlakte van België. In de provincie New South ­Wales woeden nog meer dan honderden branden en ruim duizend woningen zijn vernield of beschadigd. Beterschap is nog niet in zicht want de komende week wordt een hittegolf verwacht met temperaturen ver boven de 40 graden.

Meer dan twintig groepen en organisaties die artsen en gezondheidswerkers vertegenwoordigen, hebben de ­Australische regering ­gevraagd om de noodtoestand voor de volksgezondheid uit te ­roepen. Door de aan­houdende branden bereikt de luchtvervuiling in Sydney en andere ­regio’s ongeziene pieken. Het aantal per­sonen dat zich met ademhalings­problemen op de spoedafdelingen aandient, is de voorbije weken met een kwart gestegen. (blg)