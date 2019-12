Club wil revanche tegen Manchester United

Clement volgt zichzelf op als “Raymond Goethals”

Tickets pas te koop vanaf 13 januari

De eerste twee letters waren juist. Club Brugge-trainer Philippe Clement hoopte op Malmö, maar zag uiteindelijk Manchester United uit de trommel komen als tegenstander in de 1/16de finales van de Europa League. “Ik ben nooit goed geweest in voorspellingen”, maakte de Club-trainer zich vrolijk na de loting. “Maar ik had dan ook maar één kans op vijftien.”

Hoewel Club na een zware Champions League-poule tegen Paris Saint-Germain en Real Madrid had gehoopt op het lichtere werk, kon het vrede nemen met Manchester United. Een grote naam, Engelse grandeur en misschien wel binnen het bereik van Club Brugge.

“Manchester United is favoriet, maar we gaan ons vel duur verkopen”, zei Philippe Clement. “Onze spelers hebben van niemand schrik. Ze hebben een goeie ervaring opgedaan in Bernabéu en het Parc des Princes en kijken enorm hard naar deze wedstrijden uit. We hebben veel jonge spelers en zo’n tegenstander lééft in onze groep. En ook bij de supporters. Vier jaar geleden kwamen ze ons al massaal aanmoedigen in Old Trafford. Ik verwacht dat dit nu ook zo zal zijn.”

Club Brugge speelt eerst thuis, op 20 februari, wat de opdracht zeker niet makkelijk maakt. Maar na de 0-4 in augustus 2015 aast blauw-zwart op revanche. Het Club Brugge van Philippe Clement lijkt performanter op de Europese scène, terwijl het Manchester United van na Alex Ferguson de onregelmatige prestaties blijft opstapelen.

“Dit is niet het grootste Manchester United”, zei Club Brugge-manager Vincent Mannaert maandagavond op het Radio 1-programma De Tribune. “Ze knopen opnieuw aan met hun filosofie van jong talent een kans te geven en een jongere als Marcus Rashford is een wereldtopper. Maar je ziet nog geen constante in de prestaties en daar ligt misschien een kans voor ons.”

Want Club Brugge heeft in de Champions League getoond dat het ook tegen de grote ploegen competitief is. “In Madrid en in Parijs hebben we meegevoetbald”, zegt Mannaert. “Het is een stap vooruit die we dit seizoen hebben gezet en waarop we kunnen bouwen tegen Manchester United.”

“Voor ons is dit een heel mooie uitdaging”, zegt Clement. “Manchester United is een ploeg die gaat aanvallen, maar wij ook. Er wachten ons twee spectaculaire Europese matchen. Een haalbaardere tegenstander was misschien beter geweest, maar als we Manchester United uitschakelen kan dat een extra cachet aan ons seizoen geven.”

Clement kijkt er ook naar uit terug te keren naar het land waar hij zijn enige buitenlandse ervaring als speler had, bij Coventry City. “Altijd als ik in Engeland ben, bots ik op mensen die ik nog ken uit die tijd. Van Manchester United ken ik niemand persoonlijk, maar ik ga wel eens inlichtingen inwinnen bij Marcos Pereira. Die ken ik nog van vroeger.”

Marcos Pereira speelde nog bij RC Genk en is de vader van Man U-middenvelder Andreas Pereira.