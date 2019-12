’s Nachts geld afhalen kan niet meer in Nederland

In Nederland worden voortaan alle 7.000 geldautomaten in het hele land tussen 23 en 7 uur buiten werking gesteld. De beslissing komt er na overleg tussen politie, de bankensector en de Nederlandse regering, die wil dat er een eind komt aan de gigantische plaag van plofkraken. Criminelen zijn de voorbije maanden steeds zwaardere explosieven gaan gebruiken om de geldautomaten op te blazen. De vrees is groot dat daarbij vroeg of laat onschuldige slachtoffers vallen, ook omdat het gros van de automaten in dichtbevolkte buurten staat. Volgens de banken is het ongemak voor klanten beperkt, omdat ’s nachts maar 2 procent van alle afhalingen gebeurt. Op termijn zullen de geldautomaten veel beter worden beveiligd en dan opnieuw ’s nachts weer werken. (wer)