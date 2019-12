Speurders moeten LEZ-vignet voor hun verouderde dienstwagens zelf voorschieten

Speurders van de federale politie die met hun verouderde en dus vervuilende dienstwagen een lage-emissiezone binnenrijden, moeten zelf een dagpas voorschieten. Op de terugbetaling moeten ze soms meer dan een jaar wachten. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag.

In Antwerpen en Brussel zijn al lage-emissiezones (LEZ’s) van kracht, in Gent is dat het geval vanaf 1 januari. Dagpassen kosten 10 à 35 euro, óók voor de politie. Als de speurders die niet kopen, krijgt de politie een boete tot 350 euro. Het geld voor de dagpassen moeten ze uit eigen zak voorschieten. Soms krijgen ze dat na twee maanden terugbetaald, in andere gevallen moeten ze er meer dan een jaar op wachten.

Hallucinant, vindt Florent Platteeuw, zelf speurder bij de federale gerechtelijke politie Veurne en provinciaal voorzitter van politievakbond VSOA. Volgens hem zijn zo’n 200 anonieme wagens van de federale politie te vervuilend voor de LEZ’s. De vakbond adviseert speurders om de dagpassen niet voor te schieten. “Geen enkele wet of regel kan zoiets verplichten. Het kan toch niet dat we geld moeten geven om te kúnnen werken met het voertuig dat onze werkgever ons toekent?”

De federale politie zal naar eigen zeggen proberen om de meest vervuilende dienstauto’s te verhuizen naar regio’s waar de speurders weinig in een LEZ moeten zijn.