Minstens 14 doden bij mijnongeval in zuidwesten van China

In het zuidwesten van China zijn bij een mijnongeval in de regio Anlon veertien mijnwerkers om het leven gekomen. Twee anderen worden nog vermist, zo heeft het staatspersagentschap Xinhua gemeld.

Het ongeluk, dat zich in de nacht van maandag op dinsdag voordeed in een mijn in de provincie Guizhou, werd veroorzaakt door een gaslek. Op dat moment bevonden zich 23 kompels onder de grond. Zeven van hen konden worden gered. Twee personen zitten nog vast.

De Chinese mijnen behoren tot de gevaarlijkste ter wereld. Elk jaar komen duizenden mijnwerkers om het leven. Veelal liggen gebrekkige veiligheidsmaatregelen, onvoldoende toezicht en vriendjespolitiek aan de basis van de ongevallen. Heel wat incidenten worden ook gewoon onder de mat geschoven.