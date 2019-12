Danny Vukovic is opnieuw in Genk om te revalideren

Racing Genk-doelman Danny Vukovic (34) is terug bij de Limburgers. De Australiër scheurde in juli zijn achillespees aan de linkervoet en trok dan naar zijn thuisland om te revalideren. Dinsdag verscheen hij opnieuw in Genk om verder te werken aan zijn comeback.

“Mijn eerste dag in Genk, zo blij om terug te zijn en opnieuw hard te werken”, postte Vukovic op Instagram. Racing Genk kan de ervaring van de doelman best gebruiken, want de andere doelmannen in de A-kern zijn nog piepjong: Gaëtan Coucke (21), Maarten Vandevoordt (17) en Tobe Leysen (17).