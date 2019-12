Pakistaans oud-president Musharraf veroordeeld tot doodstraf

Een gerechtshof in Pakistan heeft de gewezen president Pervez Musharraf dinsdag veroordeeld tot de doodstraf, voor hoogverraad omdat hij in 2007 de Pakistaanse grondwet had opgeschort. Musharraf regeerde over Pakistan tussen 1999 en 2008. Hij was president van 2001 tot 2008. De ex-leider leeft momenteel in ballingschap in Dubai.

Het speciale gerechtshof maakte de beslissing dinsdag bekend in Islamabad, na een jarenlange rechtszaak tegen Musharraf. Hij verdreef de toenmalige premier Nawaz Sharif in 1999 van de macht in een militaire staatsgreep zonder bloedvergieten. Hij werd wereldwijd bekend als een nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten in hun “war on terror”.

In 2007 had de gewezen militaire leider de noodtoestand uitgeroepen, de grondwet opgeschort en rechters de laan uitgestuurd. Zo wou hij wettelijke procedures tegen zijn heerschappij vermijden.

Sinds Pakistan in 1947 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië, hebben generaals gedurende bijna de helft van het Pakistaanse bestaan over het land geregeerd. Het is nu de eerste keer dat een Pakistaans gerechtshof tegen het machtige militaire leiderschap ingrijpt.

Musharraf woonde de rechtszaak tegen hem geen enkele keer bij. Hij verliet Pakistan voor medische verzorging in 2016.