Supporters AA Gent woest: vliegtickets naar Rome plots geannuleerd

Gent -

Een pak supporters van AA Gent is woest op de website cheaptickets.be . Gisteren kochten ze er vliegtickets voor de Europese verplaatsing van Gent naar AS Roma. Een paar uur later werden hun tickets plots geannuleerd. “Pure maffia”, zeggen de supporters die op zoek moesten naar duurdere tickets. Of in het slechtste geval hun droomtripje moeten annuleren wegens te duur.