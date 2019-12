Vrouw gaat even bellen tijdens lunchpauze en wordt verpletterd door sofa die van dak wordt gegooid

De 30-jarige Britse Edita Butkeviciut moet zeven weken in het ziekenhuis blijven nadat eerder deze maand een zetel vanop een dak op de vrouw viel. De vrouw zat 40 minuten vast onder de zetel, maar kon door mensen uit de buurt gered worden.

De nagelstyliste zal haar kerst moeten doorbrengen in het ziekenhuis nadat ze eerder deze maand betrokken was bij een bizar ongeval. De vrouw was tijdens haar lunchpauze aan het bellen en liep naar buiten, maar opeens werd de verbinding verbroken. Er viel een driepersoonszetel, recht op de vrouw. Het duurde even voordat iemand doorhad wat er gebeurd was. Maar toen haar baas haar niet kon bereiken na haar lunchpauze, hadden ze door dat er iets mis was.

De vrouw zat zo’n 40 minuten vast onder de zetel toen buurtbewoners haar te hulp schoten. “Ik hoorde een vrouw schreeuwen, dus belde ik de hulpdiensten. Ik moest hen drie keer zeggen wat er gebeurd was, want ze vonden het zo moeilijk te geloven”, zei een van haar helpers.

De vrouw had verschillende gebroken botten en moest geopereerd worden, maar is blij dat ze nog in leven is. Ze heeft al enkele stappen gezet en moet nog enkele weken in het ziekenhuis blijven om te herstellen.

Twee mannen zijn in verband gebracht met het incident. De politie onderzoekt de zaak.