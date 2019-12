Pensioenhervorming in Frankrijk: al voor de 13de dag hinder door algemene staking

De geplande pensioenhervorming zorgt in Frankrijk, voor de dertiende dag al, voor hinder. De vakbonden hebben opgeroepen om dinsdag massaal op straat te komen.

Veel treinen rijden dinsdag opnieuw niet uit. In en rond Parijs vormen zich grote files op de belangrijkste verkeersassen.

Intussen heeft de Franse staatssecretaris voor Transport, Jean-Baptiste Djebbari, op de zender BFMTV verzekerd dat er tijdens de kerstperiode treinen zullen rijden.

Later dinsdag vinden nieuwe betogingen plaats in heel Frankrijk. In het bijzonder in Parijs wordt verwacht dat mensen massaal op straat zullen komen.