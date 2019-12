Boris Johnson wil elke verlenging van overgangsperiode na Brexit verbieden

De Britse premier Boris Johnson wil elke verlenging van de overgangsperiode na de Brexit voorbij 2020 verbieden. Dat meldt een bron bij de Britse regering.

“Vorige week heeft het publiek gestemd voor een regering die de Brexit zal realiseren en het land zal toelaten vooruit te gaan. Dat is precies wat we vanaf deze week willen doen”, aldus de bron bij Downing Street 10. “Ons programma vermeldde duidelijk dat we de transitieperiode niet zullen verlengen.” De nieuwe wet voor de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord zal wettelijk de regering verbieden om elke verlenging voorbij 2020 te aanvaarden.

LEES OOK. Het 24 jaar jongere ‘brein’ achter Boris Johnson, die de Britse premier onder de duim houdt: first girlfriend Carrie Symonds

Vrijdag zal het Britse parlement kunnen stemmen over het Brexit-akkoord dat premier Boris Johnson onderhandeld heeft met de Europese Unie. Dat akkoord voorziet een overgangsperiode tot eind 2020.