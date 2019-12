Engelse supporters verkiezen Virgil van Dijk tot Speler van het Jaar

De Engelse voetbalsupporters hebben maandagavond Liverpool-verdediger Virgil van Dijk gehuldigd als Speler van het Jaar in de Premier League. De Nederlander haalde het voor Manchester City-aanvaller Raheem Sterling.

De supportersprijs wordt sinds 2013 uitgereikt door de Football Supporters Association (FSA). Meer dan 340.000 fans brachten online hun stem uit. Naast Van Dijk en Sterling waren ook Sadio Mané (Liverpool), Son Heung-Min (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester City) en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) genomineerd.

Van Dijk was niet aanwezig bij de uitreiking. Hij verblijft momenteel in Qatar, waar hij woensdag met Liverpool de halve finale van het WK voor clubs afwerkt tegen het Mexicaanse Monterrey. De Nederlander is al de vierde Liverpool-speler op zeven edities die de prijs wint. Eerder gingen Luis Suarez (2013), Philippe Coutinho (2016) en Mo Salah (2018) hem vooraf. Er staat nog geen Belg op de erelijst.