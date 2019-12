Real Madrid meldt zich nadrukkelijk voor Eduardo Camavinga (17): “Niet voor minder dan 100 miljoen”

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe is Real Madrid van dichtbij aan het polsen naar de diensten van Eduardo Camavinga (17). Het toptalent van Rennes mag niet vertrekken voor minder dan 100 miljoen euro, communiceert het bestuur.

LEES OOK. Een portret van Eduardo Camavinga

Zondag was Camavinga nog de matchwinnaar voor Rennes. Met een late goal trok hij zijn ploeg over de streep tegen het Olympique Lyon van Jason Denayer. Het was pas zijn eerste doelpunt in de Ligue 1, maar toch zijn de Europese topclubs al langer overtuigd van de kwaliteiten van de verdedigende middenvelder. Als jongste speler ooit in het eerste elftal van Rennes, veroverde hij in een mum van tijd een basisplaats. Techniek, vista en kracht: Camavinga heeft het allemaal.

Camavinga met zijn eerste doelpunt voor Rennes Foto: Photo News

De Franse voetbalbond stelde ondertussen alles in het werk om de geboren Angolees te naturaliseren tot Fransman. Hij speelde al met de nationale beloften en kreeg in november een Frans paspoort. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

LEES OOK. Wie zijn de tienersensaties in Europa?