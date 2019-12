Aannemer wint 125 miljoen euro met Euromillions, nu werkt hij gratis zodat zijn klanten meer geld hebben voor Kerstmis

Een aannemer uit West Sussex heeft zijn klanten een geweldig kerstcadeau gedaan. Rond de feestdagen werkt hij even gratis. Zo houden zijn klanten meer geld over voor Kerstmis.

Steve Thomson, een Britse aannemer, won vorige maand de jackpot van EuroMillions van 105 miljoen pond (bijna 125 miljoen euro). Maar hij beloofde ‘normaal’ te blijven. Sinds hij de jackpot won, heeft hij niemand nog een factuur gestuurd van zijn verbouwingswerken. Op die manier kunnen zijn klanten wat meer geld overhouden voor de kerstcadeautjes.

Volgens een van zijn buren rijdt Thomson nog steeds rond in zijn oude gele bestelbusje omdat hij “van plan is om de geplande opdrachten af te werken en daarna te stoppen.” Dus hij ziet het nut er niet van in een nieuwe bestelbus te kopen.

Thomson speelt al 25 jaar mee met de lotto en beloofde de lokale gemeenschap te helpen. Zijn vrouw stopte al met werken en ook de kinderen zijn enthousiast over de 105 miljoen pond. Het gezin gaat een nieuw huis kopen zodat de drie kinderen elk hun eigen slaapkamer hebben.