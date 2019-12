Experts snoeihard voor plannen om E313 te verbreden: “En toch gaan we beton storten”

Terwijl een studie op kosten van de Vlaamse regering uitwijst dat kilometerheffing hét middel tegen files is, kondigt diezelfde regering nieuw onderzoek naar extra rijstroken in Limburg aan. Daarvan is nochtans al lang bewezen dat die alleen maar méér verkeer aantrekken. “Dit zijn oplossingen uit de jaren 80. Ik voel me 40 jaar jonger: aan het begin van mijn carrière voerden we dezelfde discussie”, zucht professor Willy Miermans.