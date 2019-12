Strandganger vindt been van mens in het zand

Een strandganger in Australië heeft een lugubere ontdekking gedaan dinsdagnamiddag. Hij vond er namelijk menselijke resten.

De politie haastte zich naar het North Beach in Mylestom in het zuiden van Coffs Harbour. Iets na twee uur kregen ze een melding dat een strandganger er een menselijk been had gevonden.

Volgens een lokale zender zou gaan om de botten uit iemand zijn benen. Maar er zouden ook duikerslaarzen teruggevonden zijn.

Volgens de politie zou het gaan om een aanval door een haai, maar de botten zullen eerst verder onderzocht worden voor er een definitieve uitspraak gedaan wordt.

Theo Hayez

Op Facebook wordt er ondertussen druk gespeculeerd of de gevonden resten niet van de vermiste Belgische rugzaktoerist Theo Hayez zouden kunnen zijn. Maar de vrijwilligers die de zoektocht niet stopgezet hebben, zijn niet overtuigd. Byron Bay, de plek waar Hayez verdween, ligt op meer dan 200 kilometer van Mylestom.