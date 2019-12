Kevin De Bruyne gaat zich inschrijven voor een trainerscursus: “Het was al lang duidelijk dat hij iets in het voetbal wou blijven doen”

Kevin De Bruyne is van plan zich in te schrijven voor de verkorte trainerscursus die de Belgische voetbalbond (KBVB) organiseert voor haar internationals. De momenteel 28-jarige Rode Duivel is zo al bezig met zijn toekomst in het voetbal te verzekeren. Zijn manager Patrick De Koster was niet direct op de hoogte, maar zag dit wel aankomen.

“Eigenlijk wist ik van niks”, reageert zijn manager Patrick De Koster verrast. “Uiteraard hebben we er in het verleden wel al eens over gebabbeld. Ik heb tegen Kevin altijd gezegd dat hij na zijn carrière voor mij mag komen werken, maar nu kiest hij dus voor een trainerscursus” (lacht).

Kevin De Bruyne volgt zo het voorbeeld van zijn ex-ploegmaat Vincent Kompany. Hij volgt de cursus wel bij de Engelse en Welshe voetbalbond, terwijl De Bruyne gebruik zal maken van het verkorte traject dat de KBVB aanbiedt. Zijn beide Rode Duivels geïnspireerd door Pep Guardiola, hun (ex)coach bij Manchester City? “Ik denk niet dat Pep Guardiola of Manchester City hier specifiek voor iets tussenzitten. Kevin is al jaren bezig met wat hij na zijn actieve loopbaan zal doen. ”

Kevin De Bruyne was de gevierde man tegen Arsenal Foto: EPA-EFE

Autorijden

Of Kevin De Bruyne een goede trainer zou kunnen worden, dat is andere koek. De Rode Duivel mag dan wel op het veld bij de Citizens uitblinken, dit overbrengen op ploegmaats is nog iets anders. “Het is niet omdat je zelf tactisch inzicht te over hebt, dat je erin slaagt om dit ook succesvol over te brengen op je spelers. Trainer zijn is op dat vlak echt een kunst. Vergelijk het met autorijden: er zijn mensen die geweldig met de auto kunnen rijden, maar er niet in slagen om het aan hun eigen kinderen aan te leren.”

Er zijn volgens De Koster nog belangrijke factoren die bij het trainerschap komen kijken: people management en de nooit aflatende druk en stress. Iets waar een wereldvoetballer als De Bruyne op het eerste zicht wel mee moeten kunnen omgaan. “Kevin kan als geen ander om met de druk als speler. Bij City en de nationale ploeg heeft hij natuurlijk al een pak ervaring opgedaan, hij is moeilijk van de wijs te brengen. Als trainer moet je echter wekelijks drastische beslissingen nemen over andere personen, niet enkel over jezelf. Dat is een wereld van verschil.”

Zover zijn we natuurlijk nog lang niet. De middenvelder zit met zijn 28 jaar misschien zelfs in de beste periode van zijn voetbalcarrière. Zo maakte Arsenal dit weekend nog eens kennis met het fenomeen KDB, getuige zijn 2 weergaloze doelpunten en dito assist. Ook voor De Koster mag het nog even zo blijven duren voor zijn poulain : “Met zijn 28 jaar is het natuurlijk nog veel te vroeg om aan stoppen te denken. Behoudens een goede gezondheid zou Kevin nog vijf à zes topjaren voor zich moeten hebben”, besluit hij.