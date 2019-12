De Belgische triomftocht van Club Brugge: meeste punten in 15 jaar, beste verdediging in 30 jaar

“We zijn heel goed op weg.” Philippe Clement zei het zondag na de 3-0-zege van Club Brugge tegen KV Mechelen, nadat hij trots even aantal punten, doelsaldo en wedstrijden zonder tegengoal aangehaald had. Een understatement: het is al vijftien jaar geleden dat een Belgische ploeg in zijn eerste achttien matchen nog eens zoveel punten kon halen, en al dertig jaar geleden dat een Belgische ploeg op die tijd zo weinig goals slikte.