Wouter Beke:“2020 is moeilijkste jaar, maar tegen 2024 krijgt welzijn er 2 miljard euro bij”

Ja, het departement Welzijn moet ook besparen en 2020 wordt daarbij “het moeilijkste jaar”. Maar in de loop van de legislatuur krijgt Welzijn er netto 2 miljard euro bij. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. De CD&V-minister komt ook terug op de heisa rond de besparingen in het preventiebeleid. “Preventie blijft een prioriteit”, klinkt het. “Ik ben niet zo gek om van iets een prioriteit te maken en er dan geen geld voor te voorzien”.

Minister van Welzijn Wouter Beke werd de voorbije weken overstelpt met kritiek op de besparingen in de Vlaamse welzijnssector. Er is ongerustheid in de sector voor personen met een handicap, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) kwamen op straat, het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) trok aan de alarmbel, enz... En gisteren/maandag was er heel wat commotie over de besparingen bij preventie-organisaties zoals Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP).

Minister Beke heeft “begrip” voor die bezorgde en kritische reacties van op het terrein. Maar de CD&V-minister wil toch graag het beeld bijstellen als zou hij met een botte bijl in de sector zou snoeien. “In tijden van fake news is het belangrijk de feiten achter de hand te hebben”, zo zei hij dinsdag op een briefing.

Zo herhaalt Beke dat het budget voor Welzijn in 2024 netto 2 miljard euro hoger zal liggen dan in 2019. Naast de indexering gaat het om 1,2 miljard euro nieuw beleid (570 miljoen euro) en uitvoering van eerder beslist beleid (600 miljoen euro). Van die 1,2 miljard gaat bijna de helft naar de sector voor personen met een handicap (bijna 295 miljoen euro) en de ouderenzorg (280 miljoen euro).

LEES OOK. Beke doet geste van 5.000 euro, maar blijft wel verder besparen

In totaal zal de Vlaamse welzijnssector de komende jaren 300 miljoen euro moeten besparen of mindergroei kennen. Zo moet het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 41,6 miljoen euro besparen - de gesprekken daarover met het VAPH lopen - en is er natuurlijk het effect van de hervorming van het Groeipakket (107 miljoen euro).

Volgens Beke wordt 2020 “het moeilijkste jaar”. Zo staat er volgend jaar voor bijna 133 miljoen euro aan besparingen en mindergroei ingeschreven in de begroting. “Dat is snoeien om te bloeien”, aldus Beke.

Dat adagium van ‘reculer pour mieux sauter’ past de CD&V-minister ook toe op de heisa rond de besparingen in het preventiebeleid. Ja, er wordt volgend jaar voor 2,3 miljoen euro bespaard. Maar preventie blijft volgens Beke “een prioriteit” en er komt de komende jaren 9,5 miljoen euro bij voor preventiebeleid. Zo kan het volgens de CD&V-minister ook perfect zijn dat organisaties die nu moeten besparen, in de toekomst extra middelen krijgen. “Ik ben echt niet zo gek om van iets een prioriteit te maken en er dan geen geld voor te voorzien”.