171 arrestaties in Turkije in verband met mislukte staatsgreep van 2016

De politie in Ankara heeft 171 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de couppoging van 2016 in Turkije, zo heeft het staatspersbureau Anadolu dinsdag gemeld. In totaal werden 260 verdachten gezocht, van wie zeven in het buitenland, nadat aanhoudingsbevelen waren uitgeschreven door het parket in de hoofdstad.

De verdachten zouden ByLock, een versleutelde app, gebruikt hebben om telefonisch te communiceren met andere leden van wat Turkije een “terreurorganisatie” achter de mislukte coup noemt.

Ankara geeft Fethullah Gülen de schuld van de poging tot staatsgreep van 15 juli 2016 door een deel van het leger. De moslimgeestelijke, die in de Verenigde Staten leeft, ontkent elke betrokkenheid. Turkije noemt de beweging van Gülen een “terreurorganisatie”.

In de repressie die op de couppoging volgde, werden tienduizenden mensen ontslagen bij de politie, het leger en het gerecht, terwijl honderden anderen, onder wie academici en journalisten, aangehouden werden. De schaduw van 2016 hangt nog altijd over Turkije: bijna dagelijks worden invallen gedaan en mensen opgepakt of berecht die banden zouden hebben met diegenen die de coup beraamden.