Homans wil besparen op partijdotaties: waarom werkt Open VLD als enige tegen? En wat is hun alternatief?

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft een voorstel op tafel gelegd om 1,7 miljoen euro te besparen op de werking van het Vlaams Parlement en de partijdotaties. Alleen Open VLD keurde dat af, omdat het volgens fractieleider Willem-Frederik Schiltz haastwerk was. Zijn partij pakte niet veel later uit met een eigen voorstel, waarin het parlementsleden vraagt om 5 procent van hun loon in te leveren.