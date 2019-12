Bestuurder rijdt met 4,22 promille alcohol in bloed achteruit op de snelweg

Evergem / Brugge - In de Brugse politierechtbank werd dinsdagmorgen een themazitting “alcohol” gehouden. Een 65-jarige man uit Evergem kreeg de twijfelachtige eer om de hoofdvogel af te schieten. Hij werd met maar liefst 4,22 promille alcohol in zijn bloed achter het stuur van zijn wagen aangetroffen.

De feiten dateren van 24 maart. De zestiger reed toen omstreeks 14.45 uur op de autosnelweg net voorbij de afrit van Middelkerke. Hij besefte dat hij te ver was gereden en vond er niets beter op dan zijn auto in achteruit te zetten en zo terug te rijden. Daarbij reed hij een achterligger - die omwille van zijn vreemde rijgedrag al gestopt was - aan. De bestuurder van die wagen ging verhaal halen, maar de oudere man sloeg vooral wartaal uit en vluchtte weg.

Iets verderop belandde hij uiteindelijk langs de Diksmuidestraat met zijn wagen in de berm. De politie kwam er bij en de agenten schrokken toen ze de man lieten blazen. Hij had namelijk 4,22 promille in zijn bloed, een dodelijke hoeveelheid voor heel wat mensen.

De zestiger kwam zich met het schaamrood op de wangen in de politierechtbank verantwoorden. “Ik ging toen door een heel moeilijke periode na het overlijden van mijn vrouw”, klonk het. Het feit dat hij in 2011 ook al eens veroordeeld was voor rijden onder invloed speelde niet bepaald in zijn voordeel.

De politierechter veroordeelde de man tot een geldboete van 3.200 euro, waarvan 2.000 euro effectief, en een rijverbod van twee maanden en vijftien dagen. Daarna zal hij bovendien een jaar lang een alcoholslot in zijn wagen moeten installeren.