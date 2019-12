Verrassing: Defour toch in (ruime) selectie tegen Standard

Steven Defour is dan toch opgenomen in de Antwerp-selectie voor de kwartfinale in de Beker van België tegen Standard morgen.

Defour kon vandaag weer meetrainen met de rest van de groep. De afgelopen dagen was dat niet het geval omdat hij last had van de onderrug.

Wie de geblesseerde Haroun gaat vervangen, is nog niet duidelijk. Bölöni. “We gaan zien hoe we het oplossen. Ik kan kiezen voor een meer verdedigende optie, met Ritchie (De Laet, red.), Seck of Buta. Waarom niet? Ik kan ook kiezen voor een klassieke oplossing. Of net voor een offensievere bezetting, zoals in de slotfase tegen Eupen.”