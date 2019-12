Club Brugge oefent tegen Ajax in Qatar

Een mooie affiche voor Club Brugge tijdens de winterstage in Qatar: het speelt een oefenwedstrijd tegen Ajax. De match gaat door op 11 januari, de voorlaatste dag van de oefenstage in het Midden-Oosten. Club oefent tijdens dezelfde periode ook nog tegen PSV, al wordt die datum pas later vandaag bekend gemaakt. Het is de tweede keer dat Club richting Qatar trekt. Dat nieuws is al even bekend, maar aanvoerder Vormer officialiseerde het nieuws gisteren in een filmpje. Club zal opnieuw op de site van de Aspire Academy verblijven en zo in prima omstandigheden de tweede seizoenshelft kunnen voorbereiden. In Qatar overstijgt de temperatuur in januari vlotjes de 20 graden.